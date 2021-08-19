Пользователи Facebook смогут встречаться с коллегами в виртуальном пространстве

ТАСС, 19 августа. Американская корпорация Facebook объявила о запуске приложения Horizon Workrooms, позволяющего пользователям собираться в виртуальном пространстве и взаимодействовать в условиях, максимально приближенных к реальным. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в четверг.

"Мы рады запустить открытую бета-версию Horizon Workrooms, скачать которую можно бесплатно в [игровой системе виртуальной реальности] Oculus Quest 2 в странах, где поддерживается [гарнитура] Quest 2", - указано в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте игровой системы, Россия пока не входит в список стран, куда доставляется такая гарнитура.

В заявлении говорится, что пользователь может присоединиться к встрече, используя персонажа в приложении, или войти в виртуальную комнату с помощью видеозвонка. В созданном пространстве можно будет писать на доске для более продуктивного обсуждения идей, а также общаться с коллегами в режиме реального времени.

Участники таких встреч также смогут организовать рабочее пространство, подобное используемому ими дома. Это позволит создавать заметки и открывать приложения на рабочем компьютере, не выходя из виртуальной комнаты. Уточняется, что сотрудники компании уже используют это приложение.