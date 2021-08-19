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США ввели санкции против трех кубинцев в рамках Глобального акта Магнитского

Под рестрикции попали глава оперативного управления Революционных вооруженных сил Кубы и один из руководителей Генштаба Роберто Легра Сотолонго, глава центрального подразделения армии Кубы Андрес Лауреано Гонсалес Брито и Абелардо Хименес Гонсалес
Здание Министерства финансов США AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Здание Министерства финансов США
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Власти США в рамках Глобального акта Магнитского ввели санкции в отношении трех граждан Кубы. Об этом сообщается в четверг на сайте Минфина США.

Под санкции попал глава оперативного управления Революционных вооруженных сил Кубы и один из руководителей Генштаба генерал-майор Роберто Легра Сотолонго. Ограничительные меры вводятся также в отношении главы центрального подразделения армии Кубы генерал-майора Андреса Лауреано Гонсалеса Брито и Абелардо Хименеса Гонсалеса. Дополнительную информацию о последнем из фигурантов списка американское ведомство не приводит.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

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