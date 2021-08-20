Брокеры собирают заявки на pre-IPO "СПБ биржи"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рост интереса инвесторов к бумагам "СПБ биржи" на слухах о предстоящем IPO сподвиг профучастников на реализацию бумаг торговой площадки среди своих клиентов, рассказали ТАСС источники на финансовом рынке. Российские брокеры собирают книги заявок на pre-IPO торговой площадки.

Ранее источники на финансовом рынке сообщали, что "СПБ биржа" намерена выйти на IPO до конца 2021 года. По данным "Коммерсанта", торговая площадка предложит российским инвесторам акции, а на бирже Nasadaq - депозитарные расписки. Предварительное публичное размещение (pre-IPO) - это инвестиции в акции частных компаний, где заработок формируется за счет роста цены акций до построения книги и самого IPO. Однако это не является гарантом того, что компания в обозримом будущем выйдет на открытые торги.

По данным источников ТАСС, сбор заявок на pre-IPO среди клиентов проводят акционер торговой площадки "Фридом финанс" и "Атон", ITI Capital также намерены реализовать бумаги при минимальной сумме инвестиций от 100 тыс. рублей. В "Фридом финанс" и "Атон" от комментариев отказались. В ITI Capital сообщили, что предлагают клиентам участие в pre-IPO в лимите объема акций, принадлежащих компании, входящей в ITI Group.

Как пояснили собеседники агентства, участники перепродают аккумулированные пакеты бумаг, приобретенные на внебиржевом рынке.

Для продающих бумаги на данной стадии такие сделки могут быть одной из точек выхода, считает один из собеседников ТАСС. "Когда акции биржи стоили очень дешево, эти бумаги кто-то подобрал. Сегодня на фоне развития биржи и новостей о предстоящем IPO к акциям возник общий интерес, поэтому для компаний это может быть одна из точек выхода. Думаю, что многие захотят сейчас на этом "хайпе" прокатиться", - пояснил он.

В пресс-службе "СПБ биржи" ТАСС рассказали, что торговая площадка к данным предложениям отношения не имеет, подчеркнув, что такие материалы не могут рассматриваться в качестве источника информации о планах биржи.

Вопрос в цене

Участвовать ли частным инвесторам в подобных сделках - это вопрос риторический, считает финансовый эксперт Сергей Дроздов. "IPO в целом - довольно рискованная сделка для инвестора, где не понятно, как рынок воспримет компанию", - сказал он ТАСС, добавив, что наиболее остро в этом вопросе стоит уровень цены, а не перспектива дальнейшего развития биржи. "У нас на рынке было размещено очень много хороших компаний, но учитывая то, что чаще всего IPO в России проходят втридорога, статистика говорит не в пользу большого upside (ожидание дальнейшего роста стоимости актива)", - считает специалист.

При этом инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин подчеркнул, что, представляя более высокий риск, чем покупка акций напрямую, такая сделка может принести и более высокую потенциальную доходность.

"Никто не обещает, что акции после IPO будут расти, это рискованная сделка. Многие американские акции падают после IPO. Я думаю, что Санкт-Петербургская биржа - это хороший, здоровый актив", - отметил он.

Нигматуллин добавил, что сценарий, по которому бумаги компании будут продаваться дороже "каких-то разумных уровней" возможен, но это не имеет отношения к какой-то российской специфике. "Есть разные способы провести размещение - есть сложившиеся лучшие практики, допустим, это lockup период (блокировки на продажу бумаг в IPO) или размещение среди якорных инвесторов. Если этим практикам не следовать и размещаться среди физических лиц, которые априори являются спекулянтами, то это будет плохое IPO. Это ошибка компании и плохих консультантов", - считает эксперт. При этом, по его мнению, волатильность цены вышедшей на рынок компании не имеет большого значения.

"Если вы купили актив по разумной цене, а он упал и стал стоить еще дешевле, это не плохо, купите еще. Падение акций после размещения - это спекулятивные действия, но они не интересуют инвесторов, которые, купив компанию, будут в ней сидеть пять лет и заработают на ней, как это было с TCS", - добавил специалист.