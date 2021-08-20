В ЕС считают, что жесткие правила въезда в Гонконг угрожают его международному статусу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 августа. /ТАСС/. Резкое ужесточение с пятницы карантинных правил въезда в Гонконг является "существенным шагом назад", способным подорвать статус города как международного делового и финансового центра. Об этом говорится в обращении, направленном Европейской торговой палатой в Гонконге в адрес главы местной администрации Кэрри Лам.

"Мы считаем, что город должен открыться раньше, чем позже, иначе этот новый карантинный режим может заставить многих в международном сообществе усомниться в том, хотят ли они оставаться заблокированными в Гонконге в то время, когда остальной мир делает послабления", - говорится в письме.

"Когда нет международного сообщества, нет и международного делового центра", - указал председатель Европейской торговой палаты Фредерик Голлоб. Он призвал власти Гонконга отказаться от ужесточения мер, принятых вопреки предыдущим обещаниям упрощать въезд для вакцинированных пассажиров.

Действующие в Гонконге правила санитарно-эпидемиологического контроля в отношении прибывающих из-за рубежа считаются чуть ли не самыми строгими в мире. На этой неделе они были вновь ужесточены. В частности, местные власти внезапно отменили возможность сокращения срока карантина при наличии серологического теста на антитела.

С пятницы список стран зоны "высокого риска" распространения коронавируса пополнился еще сразу 15 странами, включая США, Турцию, ОАЭ, Грецию, Испанию, Швейцарию, Нидерланды. Въезд оттуда разрешен лишь вакцинированным пассажирам из числа резидентов города. Им придется провести 21 день обязательного карантина в специализированных отелях и сдать шесть тестов на ковид.

В других случаях срок карантина составляет 14 дней, что тоже для многих вызывает неудобства, поскольку самоизоляцию запрещено проходить в домашних условиях. И только для прибывающих из Новой Зеландии предусмотрено "сокращенное" карантинное пребывание в отеле на неделю. Это единственная страна, откуда в Гонконг могут приехать иностранцы из числа нерезидентов. Кроме того, серьезную озабоченность пассажиров вызывает нехватка специализированных отелей для карантина, где возникла острая проблема нехватки номеров.