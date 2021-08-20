Новая схема логистики удешевила завоз продовольствия в арктические территории Якутии

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Новая логистическая схема по завозу продовольствия в арктические территории Якутии позволила удешевить провозимый груз для жителей труднодоступных сельских поселений. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Якутоптторг" продолжает доставку раннего картофеля и овощей в труднодоступные населенные пункты арктических районов по новой логистической схеме. Как сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, новая схема завоза дает экономию свыше 400 рублей за каждый килограмм провозимого груза. Это в три раза дешевле старой логистической схемы. Поэтому жители арктических районов получают продукцию по фиксированной цене", - говорится в сообщении.

Ранее завоз осуществлялся чартером на самолете, потом стыковкой вертолетами. "Теперь доставка идет с базы "Якутоптторга" в Якутске до райцентров арктических районов водным путем в навигацию. Далее стыковочными рейсами Ан-2 завоз до труднодоступных наслегов (сельских поселений)", - привели в пресс-службе слова Тарасенко.

Выполнено 10 рейсов в села Усть-Янского, Эвено-Бытантайского и Верхоянского районов. Далее по графику - Индигирская группа районов (Абыйский, Аллаиховский и Момский) и Колымская (Верхнеколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский).

Всего за август и сентябрь должны доставить свыше 60 тонн раннего картофеля в 32 отдаленных и труднодоступных наслега арктических районов Якутии, добавили в правительстве.

Основная задача организации "Якутоптторг" - обеспечение жителей необходимыми социально значимыми продовольственными товарами. Она обслуживает 12 арктических районов региона.