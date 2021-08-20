Первый на Кубани IT-парк планируют построить к концу 2025 года

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Строительство первого IT-парка с объемом инвестиций в размере 300 млн рублей планируется начать в Краснодарском крае осенью 2021 года, а завершить его создание - к концу 2025 года, сообщил ТАСС руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В июне 2021 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Краснодарский край и компания "МВС" подписали соглашение о создании IT-парка (инновационного центра развития информационных технологий) в Краснодаре. IT-парк создаст необходимые условия в регионе для внедрения прорывных технологий в различные отрасли: АПК, туризм, промышленность, городскую среду, логистику.

"Сейчас проект на стадии проектирования и геодезических изысканий. Строительные работы начнутся, ориентировочно, в октябре текущего года. IT-парк будет возводиться поэтапно. К концу 2025 года объект должен быть полностью построен. Объем инвестиций - 300 млн рублей", - сказал Завальный.

Он добавил, что для края этот проект является стратегическим, поэтому власти региона окажут инвестору всестороннюю поддержку. Завальный отметил, что в Ассоциацию цифрового развития региона входят порядка шестисот IT-компаний края. "Лучшие проекты, программные разработки, платформенные решения IT-бизнеса получат свою реализацию и отражение в жизни региона благодаря IT-парку. Проект также позволит привлечь в край крупные цифровые компании, стартапы молодых инноваторов, а значит, и главный ресурс - новые знания и современных специалистов", - резюмировал собеседник агентства.

Деятельность IT-парка будет осуществляться по следующим направлениям: разработка и внедрение программного обеспечения (национальные проекты, различные федеральные и региональные программы); разработка и внедрение инновационных технологий производства полупроводниковых приборов, электронной элементной базы; разработка и внедрение технологий производства оборудования для различных отраслей промышленности; внедрение систем хранения и обработки данных.

ООО "НПП "МВС" является одним из ведущих разработчиков и производителей информационно-аналитических систем для нужд силовых ведомств Российской Федерации. Предприятие производит аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД "Ураган-Юг", комплексы идентификации и распознавания лиц "Маска", комплексы проверки подлинности документов и информации "Дозор" и другую продукцию. Продукция предприятия применялась для обеспечения антитеррористической защищенности при и проведения XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, Formula 1 в Сочи, Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.