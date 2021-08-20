Мишустин отметил рост возможностей для вакцинации от ковида у жителей стран ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 20 августа. /ТАСС/. Жители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют все больше возможностей привиться от коронавируса эффективными и безопасными препаратами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.

"Конечно, необходимо защитить наших граждан от опасного заболевания. Сегодня, очевидно, самый надежный способ - это вакцинация. У жителей государств "пятерки" появляется все больше возможностей сделать прививку эффективными и безопасными препаратами, которые созданы в нашей стране, в Казахстане, в Белоруссии. В Казахстане и Белоруссии уже налажен собственный выпуск российской вакцины "Спутник V". Первые партии препарата произведены и в Узбекистане. Наши специалисты будут в дальнейшем оказывать поддержку и обеспечивать научно-технологическое сопровождение производственного процесса производства вакцины", - сказал Мишустин.

Он добавил, что сдерживать распространение инфекции помогает и использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое позволяет прилетающим в Россию подтвердить результаты отрицательного теста на инфекцию. "Это просто и удобно. После успешной пилотной обкатки проекта к нему присоединились все страны "пятерки", а также Таджикистан и Узбекистан. Убежден, что такой шаг позволит быстро восстановить свободное и безопасное передвижение наших граждан", - резюмировал глава кабмина РФ.