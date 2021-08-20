Nikkei упал до минимума за год на фоне сокращения производства Toyota

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в пятницу опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года на фоне решения автоконцерна Toyota Motor сократить производство.

Как свидетельствуют данные торгов, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам утренней сессии опустился на 0,98% по сравнению с уровнем четверга, до отметки 27 013,25 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 0,87%, до 1 880,68 пункта.

Падение индексов в Токио связано в первую очередь с решением Toyota Motor сократить производство автомобилей в сентябре по всему миру на 40% по сравнению с запланированным уровнем. Причиной тому стала нехватка полупроводников, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Юго-Восточной Азии.

"На рынок существенно повлияли новости от Toyota. Это негативным образом сказалось на акциях, связанных с автопроизводителями", - привело агентство Kyodo мнение Масахиро Итикав - аналитика Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co. По итогам торгов акции Toyota Motor упали в цене на 4% до 8 915 иен за бумагу.

Приостановка производства суммарно затронет 15 предприятий автоконцерна. При этом в зависимости от завода она продлится от 1 дня до нескольких недель в период с августа по сентябрь. По предварительным оценкам, это приведет к сокращению планируемых объемов производства в Японии на 360 тыс. единиц.