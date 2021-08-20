Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,38%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,38% и достиг отметки 3868,79 пункта, индекс РТС вырос на 0,27%, до 1639,98 пункта.

К 10:04 мск индикаторы замедлили рост - индекс Мосбиржи находился на уровне 3865,69 пункта (+0,3%), а индекс РТС равнялся 1639,19 пункта (+0,22%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,4% - до $66,72 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,5% и торговалась на уровне $63,82 за баррель.