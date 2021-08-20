Huawei открыл продажи новых смартфонов nova 8 в России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Компания Huawei запустила продажи nova 8, которая стал первым смартфоном бренда на российском рынке в 2021 году. В течение нескольких месяцев будет представлено еще несколько моделей серии nova, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

Новая модель получила 6,57-дюймовый OLED-экран и процессор Kirin 820E, а также тонкий и легкий корпус, который снижает риск появления боли в запястье, если смартфон долго находится в поднятой руке. Главным отличием nova 8 от предыдущих моделей стала технология ускоренной зарядки, позволяющая заряжать смартфон на 100% за 35 минут.

Помимо улучшенного аккумулятора, на смартфоне установили основную камеру с четырьмя модулями. Ее главный объектив имеет разрешение 64 мегапикселя, сверхширокоугольный — 8 мегапикселей, макрообъектив и ToF-модуль для снимков с эффектом боке — по 2 мегапикселя каждый. Новый смартфон также может записывать ролики в высоком разрешении и совмещать в одном видео сразу несколько планов: общий и крупный.

Стоимость Huawei nova 8 составит 39 999 рублей.