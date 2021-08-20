Комитеты при набсовете ВЭБ возглавили Белоусов, Оверчук, Борисов и Чернышенко

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение о формировании при набсовете комитетов, отвечающих за малое и среднее предпринимательство, экспорт, промышленную политику, инновации и информационные технологии. Их возглавили первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, говорится в сообщении госкорпорации.

Согласно сообщению, координационный комитет по малому и среднему предпринимательству возглавил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Главой координационного комитета по экспорту стал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Координационный комитет по промышленной политике возглавил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Главой координационного комитета по инновациям и информационным технологиям определен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В сообщении с законом о госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", координационные комитеты формируются наблюдательным советом для рассмотрения вопросов координации ВЭБ деятельности институтов развития по отдельным приоритетным направлениям инвестирования и выработки рекомендаций.