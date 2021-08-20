Совет директоров "Распадской" одобрил новую дивидендную политику

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего в России производителя коксующегося угля "Распадской" одобрил новую дивидендную политику, сообщила компания.

Компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х.

"Распадская" намерена выплачивать дивидендами не менее 50% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 1х.

Дивидендная политика "Распадской", принятая в марте 2019 года, предполагала выплату дивидендов в размере не менее $50 млн в год двумя траншами не менее $25 млн каждый - по результатам первого полугодия и по итогам финансового года. Выплаты производились только в том случае, если отношение чистого долга к EBITDA не превышало 2x.

Ранее сообщалось, что совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 4 октября 2021 года.