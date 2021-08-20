Акции "Распадской" на Мосбирже растут более чем на 30% на фоне сообщений о дивидендах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стоимость акций "Распадской" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 31,76% и в моменте достигала 333,32 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:23 мск.

Котировки растут на фоне рекомендации совета директоров о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года в размере 23 рублей на акцию. Кроме того, 20 августа совет директоров "Распадской" одобрил новую дивидендную политику.

Компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х.

"Распадская" намерена выплачивать дивидендами не менее 50% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 1х.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области, компания объединяет восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2020 году "Распадская" добыла 9,26 млн тонн угля, что на 28% меньше, чем в 2019 году.

Основным акционером компании "Распадская" является Evraz (более 90% акций).