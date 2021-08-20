На Колыме вдвое увеличат количество авиарейсов из Магадана до Усть-Омчуга и Ягодного

ТАСС, 20 августа. Количество авиарейсов по маршрутам Магадан - Усть-Омчуг - Магадан и Магадан - Ягодное - Магадан увеличат вдвое, сообщается в пятницу на сайте правительства Магаданской области.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил увеличить частоты авиарейсов на маршрутах Магадан - Усть-Омчуг - Магадан и Магадан - Ягодное - Магадан. С 25 августа по 30 сентября авиарейсы будут выполняться с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.

По маршруту Магадан - Усть-Омчуг - Магадан пассажиры смогут улететь в среду и пятницу, по маршруту Магадан - Ягодное - Магадан - по понедельникам и четвергам. Стоимость авиабилета в одном направлении составляет: Магадан - Усть-Омчуг - Магадан - 1 тыс. рублей, Магадан - Ягодное - Магадан - 2 тыс. рублей.

"Новые авиарейсы запустили в начале 2021 года после обращений колымчан к губернатору Сергею Носову. Для жителей поселков Усть-Омчуг и Ягодное воздушные перелеты несут особенную пользу. Раньше в отдаленные населенные пункты приходилось добираться на маршрутном такси и тратить около четырех и более часов в дороге", - отметили в пресс-службе правительства.