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Разведка запасов подземных вод в регионах с дефицитом воды начнется в 2022 году

Планируется увеличить баланс по воде в два раза к 2024 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Начало разведки запасов подземных вод в российских регионах, испытывающих дефицит воды, запланировано на 2022 год. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надо поддержать регионы, у которых сейчас баланс по воде очень низкий. И мы со следующего года также планируем начать разведку этих территорий для того, чтобы баланс увеличить в два раза к 2024 году", - сказал он.

В числе регионов, столкнувшихся с дефицитом воды, Козлов назвал Крым, Оренбургскую, Саратовскую, Курганскую и Волгоградскую области. "Много регионов, у которых баланс по воде не соответствует тем желаниям и потребностям, которые у них есть", - добавил министр.

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