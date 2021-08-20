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Чернышенко: лидерами ФОИВов по цифровой трансформации стали ФНС и Минкультуры

Также хороший результат продемонстрировала Росаккредитация, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Росаккредитация, ФНС и Минкультуры стали лидерами федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) по цифровой трансформации. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Там добавили, что Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. В нем принял участие и глава Минцифры Максут Шадаев. На совещании были подведены итоги работы министерств и ведомств за первое полугодие 2021 года по достижению показателей ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), а также их кассовое исполнение.

"Рейтинги руководителей цифровой трансформации показывают нам комплексную картину оценки качества выполнения поручений, реализации ВПЦТ и кассового исполнения. Таким образом, чемпионы показали достойный и, что важно, системный результат. Всем министрам ежемесячно будем направлять письма с указанием ТОП-3 чиновников, отвечающих за цифру, и перечень самых отстающих. По итогам первого полугодия лучшие результаты продемонстрировали - Росаккредитация, ФНС и Минкультуры. В передовиках также Минпромторг, МЧС, Казначейство и ряд других, всего 20 таких ФОИВов. Есть те, кто набрал наименьшее количество баллов", - отметил Чернышенко, чьи слова приводит аппарат вице-премьера.

Он подчеркнул, что перевод социально значимых госуслуг в цифровой формат должен быть на особом контроле у руководителей ФОИВов, так как эта работа ведется по поручению президента.

В аппарате также добавили, что заместитель министра цифрового развития Олег Качанов доложил о статусе соблюдения ФОИВами графика перевода госуслуг в электронный вид.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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