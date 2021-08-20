Производство продуктов лесопереработки организуют на ТОСЭР "Лесной" в Свердловской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Компания "Гринвуд" организует производство востребованных на рынке продуктов лесопереработки на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Лесной" в Свердловской области. Соответствующее соглашение заключено с компанией "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия Росатома).

Как сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Свердловской области, предприятие ориентировано в первую очередь на удовлетворение спроса со стороны бизнеса региона. В числе приоритетов проекта: концепция безотходного производства, экологичность и формирование комфортных условий труда.

"В настоящее время в регионе набирает популярность деревянное домостроение. Бизнес-план предусматривает выпуск продукции высокого качества из пиломатериалов хвойных пород и с конкурентной отпускной ценой, сформированной с учетом налоговых льгот и других преференций, применяемых на ТОСЭР. Начало производства намечено на середину следующего года, а выход на полную мощность - к 2024 году. Будет создано порядка 35 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 22 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

По словам директора "Атом-ТОР" Николая Пегина, инвестиционная площадка ТОСЭР оснащена всей необходимой инфраструктурой для работы предприятия. На территории расположен промышленный комплекс зданий площадью более 7 тыс. кв. м. На очереди - подключение к инженерным сетям и подготовка производственных помещений, закупка и монтаж оборудования. "Новое предприятие лесного комплекса внесет значимый вклад в диверсификацию экономики Лесного", - приводятся слова Пегина.

Территория опережающего социально-экономического развития "Лесной" была образована в 2019 году для сохранения кадрового потенциала ЗАТО Лесной и производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции.

ООО "Гринвуд" занимается производством и реализацией инструмента и оборудования для дерева и металлообработки. По данным сайта компании, предприятие ведет работу с 1998 года.