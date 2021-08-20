В Петербурге будут наказывать нарушителей, не оплативших проезд по ЗСД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Водители, которые будут проезжать по Западному скоростному диаметру (ЗСД), не оплатив проезд, ждет штраф от 1,5 до 5 тыс. рублей, в производстве уже находятся первые административные дела. Об этом рассказали журналистам в пятницу в комитете по транспорту Петербурга.

"Постановления выносятся по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 12.21.4 КоАП РФ. Размер административного штрафа за проезд по платной дороге без оплаты составляет 1 500 рублей для легкового транспорта и 5 000 рублей - для грузового транспортного средства или автобуса. Рассматривает дела по данному виду правонарушений в Санкт-Петербурге Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (СЗМУ ГАДН)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на всех пунктах оплаты проезда ведется фото- и видеофиксация, которая помогает выявлять нарушения и наказывать виновных лиц. В комитете по транспорту добавили, что в последнее время участились случаи, когда водители, намеренно врезаясь в мягкий шлагбаум, проезжают без оплаты или пристраиваются сзади к другой машине и пока шлагбаум не закрылся успевают проехать вдвоем, в этих случаях система не успевает произвести оплату с транспондера. Теперь в случае столкновения со шлагбаумом на дороге и причинения материального ущерба собственнику объекта оператор магистрали в обязательном порядке вызывает ГИБДД и фиксирует факт ДТП, что влечет ответственность для скрывшегося участника вплоть до лишения прав. С начала этого года вступили в силу поправки в КоАП РФ, предусматривающие административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты.