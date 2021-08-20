Хайнань выпустил облигации на $2,4 млрд для финансирования промышленности и инфраструктуры

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Администрация Хайнаня выпустила муниципальные облигации на сумму 15,5 млрд юаней (примерно 2,4 млрд долларов по текущему курсу) для привлечения дополнительных средств в развитие промышленных и инфраструктурных проектов. Об этом сообщил финансовый департамент провинции.

Согласно официальным данным, полученные за счет эмиссии средства будут использованы при строительстве транспортных объектов и ключевых промзон, для реализации мер по защите окружающей среды и осуществления программ городского планирования. Эти долговые обязательства через коммерческие банки могут приобрести частные лица, предприятия малого и среднего бизнеса, а также квалифицированные иностранные инвесторы.

По сведениям газеты "Хайнань жибао", власти провинции с начала 2021 года осуществляют выпуск правительственных долговых обязательств уже четвертый раз. Последняя эмиссия привлекла внимание 70 финансовых организаций, которые направили заявки и выразили готовность приобрести ценные бумаги на сумму 390,7 млрд юаней (порядка 60,1 млрд долларов). Таким образом, спрос более чем в 25 раз превысил предложение.

Наибольший интерес к гособлигациям провинции на этот раз проявили такие ведущие финансовые институты КНР, как Промышленный банк, Торгово-промышленный банк, Аграрный банк, Банк коммуникаций, Строительный банк и Банк Китая. Заявку направил и немецкий Deutsche Bank ("Дойче банк").

Как ранее сообщили местные власти, Хайнаньский порт свободной торговли будет диверсифицировать каналы финансирования ключевых проектов, повышать доступность программ кредитования, более активно содействовать вовлечению обычных граждан в процесс социально-экономического развития острова.