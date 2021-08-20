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Станцию испытания авиадвигателей для Ан-72 и Ан-74 запустили в Свердловской области

Экономический эффект станции составит более 8 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Арамильский авиационный ремонтный завод (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации входит в "Ростех") запустил станцию испытания авиадвигателей семейства Д-36, которые используются на самолетах Ан-72 и Ан-74. Экономический эффект станции составит более 8 млн рублей с каждого двигателя, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в пятницу.

"До 2018 года мы испытывали отремонтированные у нас двигатели на других, в том числе сторонних, предприятиях. С целью исключения временных и материальных затрат Объединенной двигателестроительной корпорацией было принято решение обеспечить ввод в эксплуатацию собственной станции испытания авиационных двигателей Д-36. В рамках опытной эксплуатации мы провели полный цикл испытаний четырех двигателей. Станция полностью готова к работе", - цитирует департамент управляющего директора завода Андрея Крылова.

В департаменте уточнили, что экономический эффект от использования станции испытания авиадвигателей Д-36 составляет более 8 млн рублей с каждого отремонтированного двигателя. Станция построена в рамках стратегии импортозамещения, в перспективе здесь смогут ремонтировать и испытывать и другие типы двигателей.

"Запуск станции усиливает компетенции свердловских машиностроителей в сфере авиации. В ближайшей перспективе - до 2024 года - предприятие будет ремонтировать и испытывать по 10-11 двигателей ежегодно. Впоследствии здесь может быть налажен процесс испытания более мощных двигателей, вместе с ростом объемов заказов будет увеличиваться экономический эффект", - сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Арамильский авиационный ремонтный завод осуществляет ремонт и сервисное обслуживание авиационных двигателей военного и гражданского назначения.

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