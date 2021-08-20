Главгосэкспертиза одобрила проект по добыче урана на Количканском месторождении в Бурятии

ТАСС, 20 августа. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект освоения Количканского уранового месторождения в Бурятии. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что добыча урана будет осуществляться методом скважинного подземного выщелачивания.

"Это самый экологически безопасный и экономически эффективный способ, при котором не происходит изменения геологического состояния недр, так как не производится выемка горнорудной массы. А природная радиоактивность рудного тела не выходит на поверхность, оставаясь глубоко под землей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Готовая продукция - насыщенный ураном сорбент - будет транспортироваться на перерабатывающий комплекс Хиагдинского месторождения, где будет производиться его дальнейшая переработка.

Лицензией на разведку и добычу урана на Количканском месторождении, которое расположено в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия, владеет АО "Хиагда" - структура холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ), горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом". Предварительно запасы месторождения оцениваются в 6,5 тыс. т урана. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе АРМЗ, добычу урана планируется начать не раньше 2022 года.

В ходе реализации проекта предполагается построить эксплуатационные полигоны, в том числе сборники с насосными станциями, эстакады технологических трубопроводов, межплощадочные электрические сети, трансформаторные подстанции, сборники поверхностных стоков, подъездную и внутриплощадочные автомобильные дороги, линию ВЛ 10кВ.