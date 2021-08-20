Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании вылетел из Южно-Сахалинска в Красноярск

ТАСС, 20 августа. Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" по маршруту Южно-Сахалинск - Красноярск состоялся в пятницу. Самолет из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел в 22:28 по местному времени (14:28 мск), сообщается на сайте аэропорта.

"Самолет авиакомпания "Аврора" вылетел в Красноярск, фактическое время вылета 22:28", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, рейсы будут выполняться два раза в неделю: из Южно-Сахалинска - по понедельникам и пятницам, из Красноярска - по вторникам и субботам. Стоимость перелета в одну сторону составит от 5,6 тыс. рублей.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в Дальневосточном федеральном округе региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами.

По словам вице-премьера РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.