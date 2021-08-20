Исследование: казна талибов пополняется преимущественно за счет сборов за топливо

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Основным источником дохода для боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на подконтрольных им территориях Афганистана являются сборы за топливо, автомобили и сигареты. Об этом говорится в исследовании, опубликованном британским аналитическим центром Overseas Development Institute.

В нем указывается, что за 2020 год в провинции Нимроз на границе с Ираном талибы получили порядка $17,5 млн от сборов за топливо и $23,4 млн от сборов за транзит различных товаров, включая сигареты и транспортные средства, что в сумме составило 79% их доходов в данном регионе Афганистана. В докладе уточняется, что у "Талибана" нет как таковой структурированной системы налогообложения: представители движения могут взимать, например, $125 за проезд грузовика с цементом и $562 за топливо или автомобильные детали. При этом импортируемые фрукты и овощи поступали в провинцию с минимальным размером "налога".

В свою очередь поступления талибов от наркотрафика в Нимрозе по итогам прошлого года составили $5,1 млн. В то же время сборы с доходов, полученных от продажи зерновых культур, в том числе пшеницы, принесли им до $4,3 млн. Кроме того, боевики ввели "налог" на урожай в виде десятины (ушр) от собираемой фермерами сельхозпродукции, а также взимаемый раз в год 2,5%-й сбор от дохода в пользу малоимущих (закят).

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.