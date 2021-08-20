В Северной Осетии планируют реконструировать три ГЭС до 2026 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Гизельдонскую, Дзауджикаускую и Эзминскую ГЭС в Северной Осетии планируют реконструировать до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В соответствии с разработанной АО "НТЦ ЕЭС" и утвержденной Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики в республике до 2026 года запланирована реконструкция Гизельдонской, Дзауджикауской и Эзминской ГЭС с увеличением их установленных мощностей", - говорится в сообщении.

Также предусмотрена возможность ввода в эксплуатацию трех малых ГЭС суммарной мощностью более 20 МВт. В результате это позволит увеличить мощность энергосистемы республики с 448 до 487 МВт, а выработку электрической энергии - с 765 млн кВт-ч до 1 136 млн кВт-ч.

До конца 2021 года в Северной Осетии планируется ввод в эксплуатацию резервной автотрансформаторной фазы на подстанции "Алания", кабельного участка линии электропередач "Северный портал" - "Нижний Рук", а также строительство новой подстанции 110 кВ "Мамисон", что позволит развить туристический потенциал региона.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отметил особую важность организации перспективного планирования развития энергетики республики для надежного энергоснабжения потребителей и обеспечения социально-экономического роста.

"Развитие электроэнергетики - актуальная и важная тема для страны в целом и Северной Осетии в частности. Президент РФ в свое время поставил задачу - по всей России должны быть созданы одинаково благоприятные условия жизни. Среди них - доступность и качество коммунальных услуг, адекватная тарифная политика, энергетика. Это стратегически важные вещи. Поэтому намеченные планы должны быть реализованы. Если есть какие-то сложности и вопросы, руководство республики готово оказать помощь. Нерешаемых задач нет", - сказал Меняйло.