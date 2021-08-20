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Производство пултрузионного профиля начнут в Ульяновской области для завода Vestas

Соответствующее соглашение подписали врио главы Ульяновской области Алексей Русских и представитель инвестора проекта "ДауАкса Рус"

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Производство пултрузионного профиля для нужд завода группы компаний Vestas запустят на территории портовой особой экономической зоны "Ульяновск" в Ульяновской области. Соответствующее соглашение в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова подписали врио главы Ульяновской области Алексей Русских и представитель инвестора проекта "ДауАкса Рус", сообщает в пятницу пресс-служба компании Vestas.

"Компания Vestas, будучи пионером и лидером ветроэнергетической отрасли, стремится к созданию добавленной стоимости во всех регионах своего присутствия. Благодаря совместным усилиям с российскими партнерами нам уже удалось создать производство лопастей в Ульяновске. А уже сегодня мы находимся в следующей точке локализационной эволюции, наши партнеры создают свои производства в России для нужд Vestas", - цитирует пресс-служба слова члена совета директоров компании Кимала Юсупова.

Пултрузионный профиль сделан из пултрузионного волокна, поэтому считается сверхпрочным и сверхлегким материалом, что важно для производства лопастей. Открытие нового производства с объемом инвестиций порядка 300 млн рублей поможет Vestas выпускать больше лопастей на предприятии в Ульяновске для их дальнейшего экспорта. В настоящее время компания производит лопасти на своем предприятии. С начала 2019 года Vestas поставил на площадки российских и зарубежных ветропарков уже более 600 композитных лопастей.

Датская компания Vestas - мировой лидер в производстве ветроэнергетических установок. Компания осуществляет трансфер технологий ветроэнергетики и наращивает в России свои производственные мощности. Производство лопастей в Ульяновске стало одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России (вклад в степень локализации ветроэнергетических установок составил 18%). Vestas выбрана поставщиком оборудования ветроэнергетических установок для Фонда развития ветроэнергетики, реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью более 1800 МВт до 2023 года.

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