Рост обрабатывающей промышленности Ульяновской области составил 22% за полгода

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Обрабатывающая промышленность Ульяновской области за полгода продемонстрировала рост на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Что касается Ульяновской области - это регион, где 25% занимает именно сектор обрабатывающей промышленности. Поэтому, как говорится, объем сам за себя говорит. В этом году за полугодие обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост почти в 22%", - сказал он.

Мантуров добавил, что рассчитывает на сохранение положительной динамики и в дальнейшем. "Понятно, что это расчет низкой базы с учетом достижения объемов в 2020 году, но тем не менее все основы для активного роста и развития, в том числе и инновационного, имеются с учетом того, что отрасли промышленности разные, очень разнообразные. Это и автопром, автокомпоненты, композитное производство. Сегодня мы открывали производство гофрокартона (предприятие АО "Архбум"), <…> это и ветроэнергетические установки, композиты", - добавил министр.

Глава Минпромторга также отметил, что Ульяновский станкостроительный завод (DMG Mori) выполнил все взятые ранее на себя обязательства. "Очень приятно было засвидетельствовать, находясь на предприятии DMG Mori, что коллеги выполнили все свои обязательства, которые брали на себя в рамках специнвестконтракта в части уровня локализации, создания собственного центра компетенций, по разработке станкостроительной продукции в Ульяновске. И вот уже в ближайшие два года - собственная модификация, которая будет поставляться и на внутренний рынок, и на внешние экспортные рынки", - уточнил Мантуров.

Первый в России станкостроительный завод DMG Mori открыли в Ульяновске в сентябре 2015 года. В проект вложено более 4,5 млрд рублей. В 2019 году сообщалось, что завод DMG Mori ("ДМГ Мори") в Ульяновске планирует к 2022 году представить первый станок компании, разработанный в России.