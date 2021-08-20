Компания инвестконтура группы "Роснано" вошла в число лучших стартапов трубной отрасли

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Компания Tubot из инвестконтура группы "Роснано" - разработчик внутритрубных роботизированных систем контроля, механической обработки и очистки трубопроводов - стала одним из победителей трека PipeIndustryTech "Московского акселератора", сообщили в пятницу в пресс-службе группы "Роснано". Программу реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Tubot - совместный проект группы компаний "ТехноСпарк" и "СИГМА.Новосибирск" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано". Роботизированные системы компании могут проводить очистку, диагностику, телеметрию и видеосъемку труб в реальном времени, способны нанести покрытие на внутренние стенки и обработать их. Они рекомендованы к применению в нефтегазовой, атомной и химической отраслях, а также на производстве и при транспортировке ресурсов в коммунальном хозяйстве: на теплотрассах, водопроводах, в канализационных системах.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, трек PipeIndustryTech был запущен в марте. На участие в нем претендовали более 320 московских высокотехнологичных компаний. По итогам экспертного отбора в финал вышли 29 стартапов, которые в ходе акселерационной программы совместно с экспертами по пилотированию и представителями бизнеса дорабатывали свои проекты. Из финалистов отобрали 14 стартапов, которые получили возможность запустить пилот.

Партнером трека выступила Трубная металлургическая компания (ТМК). Эксперты предприятия будут плотно работать с 14 стартапами-победителями, чтобы оценить возможность промышленного внедрения продуктов. Выпускников ждет трехмесячная программа постакселерационной поддержки, включающая индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)- один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий. Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.