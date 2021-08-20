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Mastercard ведет диалог с банками-партнерами о ситуации с Wildberries

В Wildberries сообщили "о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Mastercard находится в "рабочем диалоге" с банками-партнерами о ситуации с Wildberries относительно цен на товары при взимании комиссий, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с партнерами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не комментируем детали отношений с клиентами", - отметили в Mastercard, комментируя заявление Wildberries о попытках давления на российские банки со стороны иностранных платежных систем.

Так, Wildberries сообщили "о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций".

В пресс-службе Visa в России в свою очереди отметили, что не комментируют взаимоотношения с клиентами и партнерами.

Из имеющегося в распоряжении ТАСС письма Visa следует, что банкам-эквайерам, работающим с Wildberries, в случае начисления ими дополнительной комиссии при оплате товаров картой Visa будет назначен штраф в $25 тыс. Такая санкция будет применена к банкам, если они до 31 августа не устранят данное нарушение.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые до этого учитывались в стоимости товаров. В компании подчеркнули, что не вводили каких-либо дополнительных комиссий, эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались.

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