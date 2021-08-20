Ульяновский Фонд развития промышленности пополнится на 100 млн рублей в 2022 году

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Объем Фонда развития промышленности Ульяновской области пополнится минимум на 100 млн рублей в следующем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Надо сказать, что общий объем регионального фонда, в принципе, и так немаленький - это 600 млн рублей. Плюс регион планирует в следующем году еще 100 млн рублей добавить", - сказал он.

Мантуров добавил, что договорился с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских более активно использовать возможности программы регионального и федерального фондов для расширения возможностей предприятий промышленности региона. "С учетом того, что у нас с этого года реализовывается новая мера поддержки по софинансированию региональных промышленных программ, мы договорились с Алексеем Юрьевичем [Русских] о том, что регион подает заявку: в конце года мы будем проводить конкурс на получение субсидии на промышленную инфраструктуру или на докапитализацию регионального фонда", - уточнил он.

По словам министра, если заявка будет подана своевременно, то регион будет иметь возможность дополнительной докапитализации фонда. "Это хорошее подспорье, поэтому рассчитываем, что те направления, которые сегодня развиваются, будут обрастать дополнительными проектами и активностью и среднего, и малого бизнеса", - отметил Мантуров.