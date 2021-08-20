Турецкая компания вложит 300 млн рублей в производство на ульяновском заводе

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Производство комплектующих, вложения в которое составят 300 млн рублей, будет создано на ульяновском заводе лопастей для ветроэнергетических установок ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус". Об этом сообщил журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня мы подписали соглашение между производителем композитных материалов и компанией "Вестас", которая производит лопасти композитные. Турецкая компания будет инвестировать в российскую, ульяновскую площадку 300 млн рублей для создания комплектующих не только для производства "Вестас", но и для поставки для других заказчиков внутри России", - сказал он.

Мантуров пояснил, что это создает мультипликативный эффект. "То есть один проект втягивает уже другие направления", - уточнил министр.

Глава Минпромторга РФ также заверил, что Ульяновская область может рассчитывать на федеральную поддержку. "Будем содействовать своими федеральными возможностями развитию новых проектов", - добавил Мантуров.

Предприятие ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" занимается производством лопастей для ветроэнергетических установок мощностью 3,6 МВт, длиной 61,2 м и массой 12,5 тонны. В 2018 году Минпромторг России и ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" подписали СПИК по созданию производства лопастей для ветроэнергетических установок. Проект является частью комплексного проекта локализованного производства ветроэнергетических установок в России. Общий объем инвестиций составил 1,39 млрд рублей.