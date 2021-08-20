Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,55-0,74%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу просел на 0,55% - до 3 832,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,74%, до 1 623,5 пункта.

Доллар на 19:26 мск рос на 0,15% - до 74,31 рубля, евро - на 0,37%, до 86,92 рубля.

"Российский рынок акций в конце недели продолжил умеренно снижаться на фоне ухудшившихся внешних настроений и ценового пессимизма нефти. Причинами для отката мировых рынков стали опасения более скорого, чем ожидалось, начала сворачивания ФРС программы количественного смягчения, появившиеся после публикации протокола июльского заседания ФРС, а также сохраняющаяся тревожная статистика по заболеваемости коронавирусом", - указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

К 19:27 мск цена нефти марки Brent снижалась на 1,25% и находилась на уровне $65,62 за баррель. WTI дешевела до $62,68 за баррель (-1,29%).

"Еще один негатив связан с развитием темы усиления госрегулирования в Китае, в фокус надзорных органов попал IT-сектор. Акции его крупнейших представителей подверглись распродаже. В ближайшее время инвесторы продолжат следить за развитием ситуации в КНР. В то же время объем розничных продаж в Великобритании в июле обрушился на -2,5% в месячном выражении при ожидавшемся росте на 0,4%, а июльский индекс цен производителей (PPI) Германиив месячном выражении (1,9%) более чем в два раза превысил прогноз (0,8%)", - отмечает Бахтин.

Корпоративный сектор

В лидерах роста сегодня находились акции "Распадской", стоимость которых в ходе торгов увеличивалась на 31,76%. Котировки компании росли на фоне рекомендации совета директоров о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года в размере 23 рублей на акцию. Кроме того, совет директоров "Распадской" одобрил новую дивидендную политику.

Прогнозы экспертов

На следующей неделе отчетность публикуют "Акрон", банк "Санкт-Петербург", "Детский мир", "Интер РАО ЕЭС", "Лукойл", МКБ, "Полюс", "Русгидро", Polymetal, TCS, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанса" Александр Осин.

Одним из ключевых событий предстоящей недели станет симпозиум ФРС в Джексон Хоул 26-28 августа, уточняет Бахтин. Инвесторы будут ждать новой информации относительно планов сворачивая программы количественного смягчения. Учитывая данный контекст, можно прогнозировать сдержанную динамику на рынках на предстоящей неделе.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3780-3880 пунктов, прогнозный курс доллара - 73,7-74,7 рубля. "Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3790-3855 пунктов, для курсов доллара и евро 74,2-74,9 рубля и 86,2-87,35 рубля соответственно.