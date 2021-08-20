Постпред РФ в Вене сообщил о реальных шансах восстановления иранской ядерной сделки

ВЕНА, 20 августа. /ТАСС/. Переговоры в Вене по иранской ядерной проблеме в скором времени возобновятся, есть реальный шанс на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое мнение выразил в пятницу в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Слишком рано быть пессимистичным, дорогой Роб [спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли]. Переговоры в Вене скоро возобновятся. Шансы на возобновление СВПД кажутся реальными, хотя, конечно, не полностью гарантированными. Поэтому участники должны проявить творческий подход к оставшимся неровностям", - написал Ульянов, комментируя интервью Мэлли газете Politico, в котором он сообщил, что Госдепартамент США готовит ряд запасных вариантов на случай, если не получится восстановить СВПД.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.