"Терекалмаз" планирует нарастить производство по итогам года на 10-15%

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Предприятие по производству алмазного инструмента из Кабардино-Балкарии "Терский завод алмазного инструмента" планирует по итогам 2021 года увеличить объемы производимой продукции на 10-15%. Об этом ТАСС в субботу рассказал заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингу АО "Терекалмаз" Ахмед Тлеужев.

"Коллектив алмазников постоянно трудится над созданием новых видом алмазного инструмента и ищет пути совершенствования качественных характеристик выпускаемой продукции и их потребительских свойств, тем самым наращивая объемы производства и поставок, расширяя географию поставок. По итогам текущего года планируем нарастить объемы производства на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Конечно, стоит учитывать внешние факторы, в том числе ситуацию на рынке, однако мы работаем в этом направлении", - рассказал собеседник агентства.

Так, для достижения поставленных целей проводится поэтапное техническое перевооружение, закупается сверхточное высокопроизводительное оборудование, а молодые специалисты обучаются в ведущих вузах страны, отметил Тлеужев.

По его словам, по итогам прошлого года объем производства составил более 105 тыс. единиц алмазного инструмента.

В августе "Терский завод алмазного инструмента" вышел в число победителей окружного этапа конкурса на соискание Всероссийской премии "Экспортер года", признанное лучшим в двух номинациях "Экспортер года в сфере промышленности" и "Прорыв года". Премию "Экспортер года", присуждают организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Победители окружного этапа примут участие в федеральном финале, а церемония награждения лауреатов пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России".

АО "Терекалмаз" - одно из ведущих в России специализированных предприятий по производству алмазного инструмента, в том числе алмазного бурового инструмента для геологических и горнорудных предприятий страны, правящего алмазного инструмента для машиностроительного комплекса, алмазного инструмента для строительства и камнеобработки, алмазного шлифовального инструмента и абразивных изделий.