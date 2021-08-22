Хайнань организовал коллективное подписание важных инвестсоглашений на $3,69 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 22 августа. /ТАСС/. Власти Хайнаня организовали коллективное подписание крупных инвестиционных соглашений на сумму 24 млрд юаней ($3,69 млрд по текущему курсу). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, церемония состоялась в административном центре провинции - городе Хайкоу. На ней присутствовали секретарь парткома Шэнь Сяомин и губернатор Фэн Фэй. Участники заключили более 50 контрактов о реализации проектов в области туризма, в сфере современных услуг и новейших технологий.

Как уточнила местная администрация, более половины объектов, которые будут строиться в соответствии с договоренностями, находятся на территории ключевых площадок инновационного развития, расположенных в разных частях острова. Власти провинции также оформили стратегические соглашения с Китайской генеральной ядерной энергетической группой (CGN) и Шанхайской фондовой биржей. Кроме того, департамент коммерции Хайнаня и внешнеторговое подразделение Министерства коммерции Таиланда подписали протокол о намерениях, выразив обоюдное намерение развивать двусторонний товарооборот.

"В последнее время наша провинция предпринимает постоянные усилия для привлечения инвесторов. <...> Хайнань станет еще более открытым, мы создадим первоклассную атмосферу для бизнеса, усилим акцент на том, чтобы ему предоставлялись первоклассные услуги", - заявил Фэн Фэй. Как он отметил, правительство намерено содействовать ускоренной реализации всех запущенных проектов.

"Они должны придать новый стимул формированию Хайнаньского порта свободной торговли и оптимизации его отраслевой структуры", - подытожил губернатор.

Церемонии разового заключения крупных пакетов инвестиционных соглашений проводятся на острове периодически. В этом году коллективное подписание контрактов состоялось в четвертый раз. Главная задача подобных мероприятий - обеспечить скоординированное и эффективное развитие сразу нескольких отраслей и благодаря такой синхронности повысить темпы роста регионального продукта, ускорить создание на Хайнане торгово-экономического кластера международного уровня.