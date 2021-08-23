МЭР разработало систему штрафов за нарушения в сфере климатического регулирования

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Предполагается штрафовать компании за непредоставление, нарушение порядка отчетности и искажение информации в документах о выбросах, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленные министерством поправки в КоАП.

"Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают прежде всего крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них "незаметной", - сказал изданию представитель Минэкономразвития.

Согласно документу, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, юридические лица - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение сумма штрафов будет удваиваться, его максимальная сумма составит 150 тыс. рублей для должностных лиц, 500 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и 1 млн рублей - для юридических лиц. Система штрафов начнет действовать с момента предоставления отчетности: для эмитентов выбросов парниковых газов, масса которых более 150 тыс. тонн углекислого газа в год с 2023 года, для компаний с выбросами более 50 тыс. тонн - с 2025 года, сообщает газета.

Представитель "Русала" отметил "Ведомостям", что раскрытие информации по выбросам парниковых газов для компании является реальной возможностью привлекать инвестиции в климатические проекты по модернизации производства. "Но пока правительством не определен уполномоченный орган, куда крупнейшие предприятия, к которым относятся и предприятия "Русала", должны будут ежегодно предоставлять отчетность о выбросах, - вводить штрафы на этапе формирования практики преждевременно", - добавил он.

"Северсталь" регулярно раскрывает данные по выбросам парниковых газов, которые подсчитываются по международной методологии. "Интер РАО" также ежегодно публикует данные о выбросах, причем с 2018 года эта информация удостоверяется международным аудитором. А с момента присоединения к Глобальному договору ООН "Интер РАО" значительно повысила уровень прозрачности раскрываемой информации в области климатического воздействия, сообщили газете в компаниях.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничении выбросов парниковых газов. Под регулирование закона подпадают крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тыс. тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тыс. тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах парниковых газов они должны будут предоставлять с 1 января 2025 года.