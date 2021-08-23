Aurus на водородном топливе продемонстрируют на ВЭФ-2021

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский премиальный автомобиль Aurus на водородном топливе будет представлен на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

"Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ - крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда. В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП "НАМИ" - Aurus на водородном топливе", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что серийный образец электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными элементами, будет создан в 2024 году.

В конце мая был впервые представлен разработанный НАМИ Aurus на водороде. Позже глава Минпромторга не исключил возможность серийного его производства в долгосрочной перспективе.

31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 тыс. автомобилей в год.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра РФ. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).