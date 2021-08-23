Чернышенко: для регионов создают типовую модель туристического цифрового паспорта

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Типовая модель туристического цифрового паспорта будет создана для российских регионов, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Для повышения эффективности управления в сфере туризма по инициативе общественной организации "Опора России" и при участии аналитического центра при правительстве РФ ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов. В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма", - отметили в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что Чернышенко провел заседание президиума правительственной комиссии по туризму, на котором были приняты решения в сфере цифровизации туризма и рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3-5%. Обсуждены также вопросы обустройства туристических центров городов.

В аппарате уточнили, что, говоря о важности поддержки инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру, Чернышенко отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов. "Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению №141 о порядке получения банками субсидий на туристические проекты. Поправки, над которым работали сразу несколько структур и ведомств, существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое - со 194 до 87 дней", - пояснил вице-премьер.

По итогам заседания Чернышенко поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заемщиков в 2021 году с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку. "Инвесторам, готовым приступить к реализации проекта уже сейчас, важно дать возможность получить денежные средства быстрее. Тем же, кто не успевает подать заявку, важно понимать, то в следующий период у них еще будет такая возможность", - сказал вице-премьер.

По словам главы корпорации "Туризм.РФ" и председателя подкомиссии по предоставлению госсубсидий в сфере туризма Сергея Суханова, "проекты с проработанной документацией подкомиссия, которая утверждает список заемщиков и объем выделяемой субсидии, готова рассматривать уже в сентябре".

Программа льготного кредитования предусматривает выдачу денежных средств под 3-5% годовых на срок до 15 лет. Кредитные средства можно направить на строительство или реконструкцию гостиниц и туристических комплексов. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.

Что еще обсудили на заседании

В аппарате добавили, что Ростуризм начал принимать от банков инвестиционные проекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса. Эта программа запущена впервые в России. Для этого отобрано 20 кредитных организаций, включая основные системообразующие банки.

Участники заседания также обсудили поддержку обустройства туристических центров городов. Национальным проектом предусмотрены гранты, которые регионы могут получить для создания привлекательных и комфортных туристических центров городов. Грантовая поддержка будет распределена на конкурсной основе, а механика проведения конкурса до выхода на федеральный уровень подразумевает прохождение заявки через общественные слушания на уровне муниципалитетов.