Наукоград в городе Санья в КНР ускорил процедуры регистрации новых объектов инфраструктуры

ХАЙКОУ /Китай/, 23 августа. /ТАСС/. Инновационная зона "Ячжоувань" в городе Санья на Хайнане изменила правила регистрации и начала строительства инфраструктурных объектов, чтобы ускорить развитие наукоемких и высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По данным издания, внесенные в регламент изменения пока действуют в экспериментальном режиме. При застройке участка на территории наукограда арендатору больше не придется ждать решения властей, которым, согласно прежним процедурам, сначала было необходимо направить на рассмотрение дизайн проекта. В то же время, как отмечается, ответственная компания берет на себя обязательства обеспечить высокое качество работ.

Как уточнила администрация Санья, новые правила не распространяются на энергетические, ирригационные и транспортные проекты, а также на гражданские объекты, связанные со складированием взрывоопасных веществ или с операциями по хранению конфиденциальной информации.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число 11 ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочих инфраструктурных объектов, превышает 26 кв. км. На территории наукограда находится одна из ведущих селекционных баз КНР и центр морских глубоководных исследований.