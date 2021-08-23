Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень безопасности Кольской АЭС

ТАСС, 23 августа. Эксперты ядерного страхового пула России, Великобритании и Люксембурга высоко оценили уровень эксплуатационной безопасности и надежности Кольской атомной электростанции. Об этом в сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

Инспекторы проверили ядерную безопасность, эксплуатацию, противопожарную защиту предприятия, осмотрели производственные площадки четырех энергоблоков АЭС, оценили уровень профессиональной подготовки, провели интервьюирование руководителей и специалистов атомной станции.

"Кольская атомная станция работает эффективно и безопасно, являясь примером для других объектов электроэнергетики, - приводятся в сообщении слова руководителя инспекции Михаила Загвозкина. - Состояние площадки АЭС, маркировка оборудования, зданий, сооружений оценивается на очень высоком уровне".

Среди сильных сторон эксперты отметили успешную реализацию программы модернизации энергоблоков первой очереди с повторным продлением сроков эксплуатации, эффективность технологий, применяемых на комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов, использование технологий предварительной визуализации сценариев работы персонала в зоне контролируемого доступа, комплекса машинного зрения на базе современных нейронных сетей для повышения уровня охраны труда. Эксперты также отметили высокую квалификационную подготовку персонала АЭС и эффективную работу по охране здоровья персонала.

В состав международной комиссии, которая работала на Кольской АЭС с 17 по 19 августа, вошли представители страховых компаний "АIG", "Northcourt" (Великобритания), "NIRA" (Люксембург), АО "Атомный страховой брокер", АО "СОГАЗ" (Россия), Российская национальная перестраховочная компания (АО "РНПК"), а также специального управления ФПС № 72 МЧС России и концерна "Росэнергоатом".