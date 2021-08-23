Промсвязьбанк профинансирует предприятия под управлением "Технодинамики"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и холдинг "Технодинамика" договорились о сотрудничестве, которое предусматривает финансирование программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии. Соответствующее соглашение было подписано в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021", говорится в сообщении кредитной организации.

"В ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и холдинг "Технодинамика" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор холдинга Игорь Насенков, - отмечается в сообщении. - Соглашение предусматривает финансирование банком программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии, находящихся в контуре управления Технодинамики".

В рамках договоренностей ПСБ также планирует финансировать гражданские сделки, реализовывать с холдингом зарплатные проекты, а также предоставлять широкий спектр других банковских услуг, уточнил на церемонии подписания соглашения глава ПСБ. В свою очередь директор холдинга "Технодинамика" заявил, что кредитные средства, предусмотренные в рамках соглашения с ПСБ, пойдут на мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности, вывод людей из опасных зон, автоматизацию производственных процессов, а также на проекты по модернизации и поддержанию инфраструктуры.

ПСБ - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших в России и в список системно значимых кредитных организаций. В конце декабря 2019 года ПСБ получил статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

"Технодинамика" - промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий - производителей продукции как военного, так и гражданского назначения.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.