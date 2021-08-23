Почти 50 млн рублей выделили району Амурской области на корректировку проекта дамб

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Администрации Благовещенского района в Амурской области, села которого наиболее часто страдают от паводка, выделено почти 50 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

"Для реализации мероприятий по созданию объектов гидросооружений в первоочередном порядке определены населенные пункты Благовещенского района: Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково. Благовещенскому району выделены средства областного бюджета в сумме 49,8 млн рублей на корректировку ранее разработанной проектной документации. Данные населенные пункты сегодня у нас в приоритете, так как там фиксируются самые тяжелые последствия после паводков", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Окончательный вариант проектной и рабочей документации должен быть представлен в декабре 2021 года, сроки прохождения государственной экспертизы - февраль 2022 года.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов, необходимость корректировки проекта связана с его актуализацией. Ранее проект разрабатывался в 2013 году.

В Амурской области после катастрофического наводнения 2013 года было разработано девять проектов по инженерной защите населенных пунктов, которые были подвержены подтоплению. В 2022 году дамбы для защиты от наводнения будут построены в трех селах региона, которые наиболее часто страдают от удара стихии, - Усть-Ивановка, Владимировка и Гродеково. Работа по определению мест установки дамб продолжится.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.