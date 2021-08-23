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Volvo приостановит работу заводов из-за нехватки деталей

Производство автомобитлей приостановят с 30 августа по 3 сентября

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Автопроизводитель Volvo Cars остановила работу заводов в Гётеборге и Генте (Бельгия) из-за отсутствия важных для сборки машин компонентов. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио.

"Мы наблюдаем возросший дефицит деталей, и именно это лежит в основе принятого решения об остановке производства в период с 30 августа по 3 сентября", - заявила пресс-секретарь компании Мария Дагман.

Во время производственной паузы работающие на заводах могут заняться либо обслуживанием оборудования, либо обучением, либо взять отгулы.

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