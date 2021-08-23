Новые резиденты АЗРФ вложат в экономику Архангельской области 323 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Четыре новых резидента Арктической зоны РФ инвестируют в экономику Архангельской области 323 млн рублей, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики заключили еще четыре компании из Архангельска и Приморского района. Общий объем инвестиций по четырем проектам составит около 323 млн рублей, будет создано не менее 100 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Новые резиденты планируют направить инвестиции на создание судостроительного предприятия, цеха по переработке и сушке изделий из древесины, на ремонт и модернизацию клуба-столовой санатория, а также на создание цеха по производству и доставке еды.

В настоящее время в Архангельской области 54 резидента АЗРФ, они планируют инвестировать в экономику региона 23,3 млрд рублей и создать 1 640 новых рабочих мест. "Динамика регистрации новых резидентов АЗРФ в Архангельской области, пожалуй, самая высокая среди других регионов Арктической зоны России, - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова. - Для них доступными становятся не только льготный налоговый режим, но и административные преференции. Например, предоставление резидентам Арктической зоны земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов".

На региональном уровне резидентам АЗРФ доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. На территории области для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. Если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. По базе "доходы минус расходы" ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.