ВЭБ.РФ профинансирует строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ профинансирует создание инфраструктуры для трамвайной линии в Свердловской области по маршруту "Екатеринбург - Верхняя Пышма". Соглашения в общей сложности на 1,8 млрд рублей подписаны группой с ООО "Верхнепышминский трамвай" (дочернее предприятие компании "Мовиста регионы"), сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ в понедельник.

"ВЭБ.РФ предоставит кредит в размере 1,428 млрд рублей, а АО "ИнфраВЭБ" - мезонинный заем 384 млн рублей. <…> Соглашения предусматривают, что "Мовиста регионы" построит высокотехнологичное депо и пути внутри него в городе Верхняя Пышма, а также закупит 11 трамваев для курсирования по маршруту "Екатеринбург - Верхняя Пышма", - сообщили в пресс-службе.

Реализация проекта позволит жителям перемещаться между городами в два раза быстрее на современных комфортных трамваях, значительно сократятся выбросы вредных веществ от общественного транспорта. В рамках реализации проекта будет создано более 100 новых рабочих мест, отметили в пресс-службе. Кроме того, для региона запуск проекта позволит увеличить налоговые поступления в бюджет до 600 млн рублей до 2030 года.

"Современный трамвай может быть быстрым, комфортным и экономичными - при правильной расстановке приоритетов со стороны города. Возрождение электротранспорта - важнейшая задача городского развития",- цитирует пресс-служба заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна. По словам гендиректора компании "Мовиста регионы" Александра Советникова, финансирование в размере 1,8 млрд рублей позволит запустить трамвайное движение на важном для региона маршруте, благодаря чему пассажиры смогут перемещаться между городами быстрее и безопаснее. "Это позволит создать для пассажира удобную единую транспортную среду в двух городах", - отметил он.

Проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках программы по комплексной модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, разработанной по поручению президента РФ. В мае 2021 года между правительством Свердловской области и ООО "Верхнепышминский трамвай" было подписано концессионное соглашение по реализации проекта на срок 11 лет.

Верхняя Пышма - растущий город-спутник Екатеринбурга, в котором базовым предприятием является Уральская горно-металлургическая компания.