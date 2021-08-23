Трутнев сообщил, что на ВЭФ президенту представят предложения по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ряд новых предложений по развитию Дальневосточного федерального округа представят президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в ДФО.

"Смысл Восточного экономического форума в том, чтобы еще раз рассказать всем инвесторам - и отечественным, и зарубежным, что на Дальнем Востоке разработаны лучшие механизмы поддержки бизнеса, а также, чтобы получить обратную реакцию от инвесторов о том, что можно сделать еще лучше для развития экономики дальневосточных регионов. На рассмотрение президента мы будем выносить целый ряд новых предложений по развитию Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

По словам Трутнева, в форуме ожидается участие президента России Владимира Путина. Также на ВЭФ приедут главы других государств. "Прибудут несколько тысяч гостей из различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представители крупных российских и международных компаний. На форум подали заявки представители более 60 стран", - добавил Трутнев.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.