Аэропорт Мэйлань на Хайнане возобновил прерванные из-за пандемии глобальные грузоперевозки

ХАЙКОУ /Китай/, 23 августа. /ТАСС/. Аэропорт Мэйлань в китайском городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) возобновил международные перевозки грузов, приостановленные в связи с одним выявленным случаем инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По данным издания, первый после почти двухнедельной паузы грузовой самолет прибыл из Индонезии, по пути совершив посадку в Сингапуре. Воздушная гавань, как отмечается, сохраняет повышенные меры для противодействия пандемии. Руководство аэропорта усилило контроль над работой сотрудников, ответственных за дезинфекцию гавани и авиалайнеров. С этой целью сформирован центр по надзору за международными грузовыми рейсами.

5 августа органы эпидемиологического контроля выявили коронавирус у одного из грузчиков аэропорта в Хайкоу. Этот случай совпал с серией локальных вспышек заболевания в других регионах, в частности в провинциях Цзянсу, Хэнань и Хунань. Как уточнили власти КНР, в июле коронавирус стал распространяться по стране из-за международных авиарейсов. Администрация Хайнаня незамедлительно приняла решительные меры, организовав массовые тесты на коронавирус среди местных жителей.

Согласно статистике, в 2020 году Мэйлань принял более 16,4 млн пассажиров, обслужив свыше 128 тыс. авиарейсов. Загруженность этой воздушной гавани, даже несмотря на негативное влияние эпидемии нового коронавируса, составила примерно 95% прошлогоднего уровня. Международный совет аэропортов в марте присвоил аэропорту статус лучшего в Азии среди аналогичных транспортных объектов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год.