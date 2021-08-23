США ввели санкции против начштаба ВС Эритреи в связи с ситуацией в Тыграе

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в понедельник санкции против начальника штаба ВС Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса. Об этом говорится в распространенном заявлении американского финансового ведомства.

Рестрикции были введены на основании "Глобального акта Магнитского" в связи с причастностью генерала "к серьезным нарушениям прав человека, совершенным во время продолжающегося конфликта в [эфиопском штате] Тыграе", указано в документе. "Министерство финансов продолжит принимать меры против тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека по всему миру, в том числе в регионе Тыграй в Эфиопии, где такие действия еще больше усугубляют продолжающийся конфликт и гуманитарный кризис", - отметила глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США [OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер] Андреа Гаки в связи с введением санкций.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В конце прошлой недели правительственные подразделения Эфиопии отразили все попытки повстанцев Тыграя захватить город Хумера, расположенный на западе штата Тыграй вблизи границ с Эритреей и Суданом. В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.