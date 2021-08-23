Bloomberg: доходы от туризма в Хорватии приближаются к показателям 2019 года

ЗАГРЕБ, 23 августа. /ТАСС/. Годовой доход от туризма в Хорватии может превысить €10,5 млрд (показатель 2019 года) и достичь нового рекорда, несмотря на меньшее количество туристов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

"Общий доход от туризма в этом году достиг 90% от уровня 2019 года, при этом доходы от пикового летнего периода увеличились на 10% по сравнению двумя годами ранее", - приводит агентство слова министра туризма Николины Брняц.

В Адриатическом регионе с населением 4,2 млн человек доходы от туризма составляют около 20% валового внутреннего продукта. По итогам 2019 года Хорватию посетили порядка 21 млн туристов, в том числе 154 тыс. россиян.