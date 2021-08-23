Около 94 тыс. человек получили "Дальневосточный гектар"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 94 тыс. человек воспользовались программой "Дальневосточный гектар", сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу РБК.

"Если говорить об оценке - 94 тыс. человек на Дальнем Востоке получили возможность заняться своим делом, улучшить свои жилищные условия. При этом государство ничего не потеряло, потому что мы просто освоили до этого пустующую землю. Мне кажется, что это замечательная программа", - сказал Трутнев.

Что касается "Арктического гектара", то, по словам Трутнева, за первые недели работы программы 2,6 тыс. человек подали заявки на получение соответствующей территории. Он также отметил, что Арктика и преференции в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) уникальны.

"Мы создали новую преференциальную оболочку для развития Арктики, не просто копируя с дальневосточной, а с учетом опыта, с учетом разницы, скажем так, в специфике развития обоих регионов. То есть, если преференциальная зона на Дальнем Востоке, она общая, то на территории Арктики - фрагментирована для различных видов бизнеса. <…> Результат ее - там уже сотни млрд рублей заявленных инвестиций", - добавил Трутнев.

Вместе с тем, подчеркнул вице-премьер, предстоящей работы еще много. В частности, речь идет о Северном морском пути.

"Внутри вот этого вопроса - много отдельных слоев: спасение, связь, бункеровка, ремонт, порты, железные дороги, авиационное сообщение. <…> Мы должны понять, какие суда нам строить, в какие сроки, довольно большое влияние на все эти процессы оказывает, скажем так, расширение того периода, в течение которого нам не надо бороться со льдами, а глобальное потепление работает именно в эту сторону. Поэтому это очень большой, сложный проект, который мы слой за слоем собираем", - пояснил Трутнев.

О гектарах

В июне Госдума приняла в третьем чтении закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Он направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тыс. человек.