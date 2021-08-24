ОСК не отказывается от покупки судостроительных активов в Индии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) не отказывается от приобретения судостроительных активов в Индии, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Перед нами стоит задача оптимизировать наше присутствие в Индии. Нам все равно нужно выполнять задачи, которые ставит индийское правительство в формате Make in India [программа локализации, реализуемая правительством Индии], оно неизбежно. Совершенно очевидно, что на трех стульях сидеть гораздо сложнее, чем на одном, но прочном, к этому все и идет", - сказал он.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что ОСК на финальном этапе вышла из участия в завершающем конкурсе на покупку обанкротившейся индийской частной судостроительной верфи Reliance Naval and Engineering Ltd, находящейся в Пипававе и ранее входившей в состав группы Reliance Group Анила Амбани.

"[Нельзя было обойтись] без детального технического аудита, который мы не смогли реализовать из-за катастрофической истории с коронавирусом в Индии. Мы из этой гонки выпали, но у нас есть другие альтернативы, мы продолжаем их рассматривать", - сказал он.